Алькоркон Мякушка впевнено обіграв Сарагосу – українець допоміг здолати лідера Сегунди

Алькоркон здобув переконливу перемогу над Сарагосою в рамках 32-го туру. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда 2019/20. 32-й тур

Сарагоса – Алькоркон – 1:3

Голи: Лінарес, 90+3 – Стоічков, 71, 74, Сандаса, 84

Вилучення: Альварес, 78 (Сарагоса)

В першому таймі команди грали на рівних, а от у другій половині Алькоркон захопив ініціативу не без допомоги Мякушка, який з'явився на полі на 57 хвилині. Команда українця після цього досить швидко повела в рахунку – Стоічков на 71 хвилині вивів Алькоркон вперед. А за 3 хвилини форвард подвоїв перевагу.

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До всіх проблем додалося ще й вилучення Альвареса. Сандаса зробив рахунок розгромним, але Лінарес в компенсований час відзначився голом престижу.

Портал Sofascore оцінив виступ Мякушка у 6,2 з 10 – непогана оцінка для гравця, який з'явився на заміну. Українець відзначився хорошою точністю передач – 75%. Також Мякушко намагався йти в дриблінг, однак лише 1 з 2 спроб виявилась вдалою.

Таким чином, Алькоркон набрав 44 очки та піднявся на 7 місце. Сарагоса з 55 пунктами залишилась другою.

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