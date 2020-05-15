"Алкоголь – його слабкість": К'єлліні облив брудом чергового екс-одноклубника

Оборонець туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні продовжує розкривати темні боки своїх колишніх партнерів по команді.

Ветеран "Старої синьйори" в автобіографії розповів про любов хавбека Артуро Відаля до алкоголю. Уривок із книги оборонця опублікував Football Italia.

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"Футболісти – ні ангели, ні демони. Їх потрібно розпізнавати інакше – справжні та фальшиві. Хтось, на кшталт Відаля, інколи гуляв і пив більше, ніж мав би. Про це знали всі. Можна сказати, що алкоголь був його слабкістю. Та це не ставить під сумніви те, що він чемпіон, чи його людські якості.

Слабкості є частиною людської природи. Для команди важливішими є наслідки, які ці слабкості можуть мати. Кілька разів на рік Артуро не з'являвся на тренуваннях або ж приходив напідпитку. Але це не робило його слабкішим. Інколи певний стиль життя, думаю, може зробити вас сильнішими", – написав К'єлліні.

Нагадаємо, що Артуро Відаль захищав кольори туринців у 2011-2015 рр. і здобув з Юве 4 Скудетто. Влітку хавбек Барселони може повернутися до Італії. У його послугах зацікавлений міланський Інтер.

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