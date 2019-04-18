"Алкоголь – не вихід": Ващук розповів, як поборов затяжну депресію після закінчення кар'єри

Екс-гравець Динамо та збірної України Владислав Ващук зізнався, що пережив 5-річну депресію після закінчення кар'єри футболіста.

"Коли я закінчив кар'єру гравця, мене спіткала так звана післякар'єрна депресія. Американські вчені прийшли до висновку, що чим яскравішою у спортсмена була кар'єра і вищі досягнення, тим в більш важкій формі проходить цей період. Вони досліджували життя гравців НБА, і статистика така: 40% знаходять себе в областях, близьких до баскетболу, 20% – в областях, ніяк не пов'язаних зі спортом, а 40%, на жаль, спиваються або стають наркоманами.

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У мене депресія відняла роки три життя. А якщо бути вже зовсім чесним – років п'ять. Важкі часи. Те, що алкоголь – не вихід, я зрозумів відразу, але ось куди йти, не уявляв. На той момент я рятувався тим, що проводив дитячі турніри.

Перший дитячий турнір з кубком свого імені провів в 2006-му, з тих пір намагався робити це щорічно. Я мрію якісно змінити підхід до дитячого навчання, зрівняти шанси дітей з різних сімей.

І я вирішив створити свою академію, в якій враховую досвід закордонних колег і провали українських. Футбольна академія Владислава Ващука відкрилася в грудні 2015-го. До цього часу я вже вийшов з кризи і розумів, куди хочу йти", – цитує Ващука MC Today.

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