Алькасер встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів у компенсований час

Нападник Пако Алькасер допоміг Борусії Д обіграти Вольфсбург в матчі 27-го туру чемпіонату Німеччини.

Дортмундська Борусія вдома на останніх хвилинах вирвала перемогу над Вольфсбургом. Обдва голи в цьому матчі забив Пако Алькасер.

Борусія Д вирвала перемогу над Вольфсбургом, Баварія не змогла обіграти Фрайбург: Бундесліга, матчі суботи

Цікаво, що іспанець оформив дубль вже у компенсований арбітром час. Загалом в нинішньому сезоні на його рахунку вже 5 голів, забитих після 90-ї хвилини.

Алькасер став рекордсменом за цим показником. Раніше жоден гравець в історії Бундесліги не забивав більше голів у компенсований час протягом одного сезону.

В нинішньому сезоні Пако провів за Борусію 21 матч в чемпіонаті Німеччини, в яких став автором 14-и забитих м'ячів.

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