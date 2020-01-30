Алькасер продовжить кар'єру у Вільяреалі, – AS

Товариські матчі — 14:08 2573
-
Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко: травма незамінного Ісмаїлі, "чужий" Коно, Тайсон відбуває номер
-
Рома оголосила про підписання форварда Барселони ПересаІспанія — 13:48 671
-
"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні ВересаІнтерв’ю — 12:00 4774
-
Ісмаїлі травмувався у спарингу проти СловацкоУкраїна — 10:13 857
-
Шахтар – Словацко: онлайн-трансляція контрольного матчу – "гірники" закривають перший збір основоюТовариські матчі — 08:56 1535