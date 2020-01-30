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Алькасер продовжить кар'єру у Вільяреалі, – AS

14:48 314 Читать на русском
Алькасер продовжить кар'єру у Вільяреалі, – AS
Пако Алькасер / Фото Diario AS

Схоже, форвард Борусії Д Пако Алькасер повертається в чемпіонат Іспанії.

Вільяреал домовився з керівництвом дортмундської Борусії щодо трансферу Пако Алькасера, повідомляє AS.

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Німецький гранд отримає за свого нападника близько 23 млн євро. 26-річний іспанець більше не входить у плани чинного наставника "джмелів" Люсьєна Фавра, тому клуб вирішив позбутись Пако.

В поточному сезоні Бундесліги Алькасер провів 11 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом. У Прімері Вільяреал розташувався на 8-й сходинці.

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Теги
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