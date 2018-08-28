Алькасер офіційно став гравцем Борусії Д

Нападник Барселони Пако Алькасер продовжить кар'єру в Бундеслізі.

Пако Алькасер відтепер захищатиме кольори дортмундської Борусії, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Контракт 24-річного іспанця зі "джмелями" розрахований на 1 сезон, за це Барселона отримає 2 млн євро.

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В угоді також прописана можливість права викупу футболіста за 23 млн євро. У разі якщо Борусія вирішить викупити гравця і в подальшому перепродати, каталонці зможуть розраховувати на 5% від суми цього трансферу.

"Дуже хочу пограти в чемпіонаті Німеччини. Це один з найкращих турнірів у світі. А фанати Борусії просто неймовірні", – сказав Алькасер прес-службі німецького клубу.

У минулому сезоні Пако провів 23 матчі за Барселону, забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі.

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