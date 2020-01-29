Алькасер може повернутися в Прімеру – є два претенденти

Нападник Борусії Д Пако Алькасер все ще може змінити клуб до кінця трансферного вікна.

У послугах 26-річного форварда зацікавлені Валенсія та Вільяреал, інформує AS.

Джан близький до переходу в Борусію Д, – Bild

Найбільш реальним претендентом залишається "жовта субмарина", оскільки Валенсія, найімовірніше, втримає свою зірку Родріго від переходу до Барселони. Натомість Вільяреал до кінця січня сподівається знайти заміну Токо Екамбі, якого орендував Ліон. В поточному сезоні Алькасер зіграв 11 матчів у Бундеслізі, у яких забив 5 голів.

Нагадаємо, гравець дортмундської Борусії раніше захищав кольори Барселони, Хетафе і тої-таки Валенсії.

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