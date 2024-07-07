Екс-хавбек Ліверпуля Тьяго Алькантара ухвалив рішення повісити бутси на цвях. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Швидше за все, ухвалити таке рішення Тьяго був змушений через постійні травми, які завадили йому повною мірою проявити себе в Ліверпулі. Так, за весь минулий сезон він зіграв за "червоних" тільки п'ять хвилин у рамках одного матчу.

Повідомляється, що Алькантара не збирається йти з футболу. Він має намір отримати посаду в якомусь клубі.

Нагадаємо, що раніше Тьягу встиг пограти за Барселону, Баварію і збірну Іспанії.

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