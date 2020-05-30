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Алькантара роздумує над поверненням у Барселону

14:38 130 Читать на русском
Алькантара роздумує над поверненням у Барселону
Тьягу Алькантара / ФК Баварія

Півзахисник Баварії не виключає свого повернення до Іспанії вже цього літа.

Іспанець та його дружина роздумують над поверненням на батьківщину. У зв'язку з цим 29-річний Алькантара може відмовитися від підписання нового контракту з Баварією. Сім'я футболіста хоче повернутися у свій будинок у передмісті Барселони, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Bild.

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Тьягу сподівається отримати пропозицію від клубу Ла Ліги, а потенційне повернення до лав Барселони вважається мрією для хавбека збірної Іспанії. Щоправда, ситуація може змінитися, адже наставник Баварії розраховує на Алькантару та намагається переконати його залишитися в Мюнхені.

Вихованець Барселони перебрався до лав мюнхенців у 2013 році. Чинний контракт іспанця з Баварією розрахований до 30 червня 2021-го.

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