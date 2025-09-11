Тіаго Алькантара знову став помічником головного тренера Барселони Гансі Фліка, інформує офіційний сайт "блаугранас". Повідомляється, що він зосередиться на тактиці та підготовці до тренувань.

Карпати різко розкритикували Барселону за запрошення росіянина на матч з українцями

Сьогодні Алькантара приступив до роботи на полі. До обов'язків колишнього футболіста збірної Іспанії також входить привнесення свого досвіду і бачення гри в повсякденну роботу команди.

Нагадаємо, Тіаго вже працював у тренерському штабі Барселони після призначення Фліка минулого року – з липня по серпень.

"Ми – Попелюшка Ліги чемпіонів": вибив Динамо і створив кіпрську сенсацію, або Як вийти із тіні Унаї Емері