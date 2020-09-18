"Коли Баварія грала з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, я відвідав Енфілд вдруге. Було чудово зіграти тут. Вперше я був тут, коли мені було п'ять або шість років. Мій батько грав за Сельту у матчі Кубка УЄФА з Ліверпулем.

Ліверпуль офіційно підписав Тьягу Алькантару

Ніколи не вболівав за багато клубів одночасно, я був просто фанатом футболу. Але я був вражений тим, як люди в Ліверпулі живуть футболом. Це стало для мене шоком.

Приголомшливе відчуття знаходитися тут. Я дуже довго чекав цього моменту і зараз щасливий. Минають роки, ви намагаєтеся вигравати якомога більше трофеїв, а коли виграєте, хочете виграти ще більше. Думаю, у нас з Ліверпулем однакові цілі. У клубі панує сімейна атмосфера, яка мені потрібна. Я хочу мати тісні відносини з клубом і командою", – цитує Алькантару офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Тьягу – вихованець Барселони, за яку виступав з 2008 по 2013 роки, після чого перейшов до Баварії. Минулого сезону зіграв за мюнхенців у 40 матчах у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

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