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Алькантара може опинитися в Ювентусі

14:56 397 Читать на русском
Алькантара може опинитися в Ювентусі
Тьягу Алькантара / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Іспанії Тьягу Алькантара близький до зміни клубу.

Італійський Ювентус, який прагне переманити до свого табору Поля Погба, у якості альтернативи зірковому французу розглядає варіант з іспанським півзахисником Тьягу Алькантарою, повідомляє видання Tuttosport. 28-річний гравець мюнхенської Баварії може перейти у Серію А під час літнього трансферного вікна.

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Алькантара вже кілька років замислюється над відходом з німецького клубу і влітку може опинитись у складі чемпіона Італії. Контракт футболіста з німецькою командою розрахований до 2021 року. Раніше ЗМІ вже пов’язували іспанця зі "старою синьйорою", натякаючи на обмін між командами – замість Тьягу до Баварії мав би перейти Емре Джан.

Нагадаємо, Алькантара перейшов у Баварію влітку 2013 року з Барселони за 25 млн євро. У поточному сезоні він зіграв за мюнхенців у 27 матчах у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав два асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 60 млн євро.

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