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Алькантара – про можливий трансфер Бейла в Баварію: В Мюнхені раді гравцям топ-рівня

20:31 305 Читать на русском
Алькантара – про можливий трансфер Бейла в Баварію: В Мюнхені раді гравцям топ-рівня
Гарет Бейл / Reuters

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара прокоментував можливий трансфер Гарета Бейла до табору мюнхенців.

"Для мене все просто: я буду радий будь-якому гравцеві високого рівня, який хоче грати в такому топ-клубі, як Баварія. Наші двері відкриті для Гарета.

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Роббен, Рібері та Бейл грають на схожих позиціях. У міжсезоння Роббен і Рібері, легенди клубу, покинули Баварію.

Якщо Гарет хоче до нас, то будь-якому гравцеві топ-рівня тут раді", – поділився Алькантара в коментарі Sky Sports.

"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клуб

Нагадаємо, що тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що Гарет Бейл близький до відходу з "королівського" клубу.

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Теги
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