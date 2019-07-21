Алькантара – про можливий трансфер Бейла в Баварію: В Мюнхені раді гравцям топ-рівня

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара прокоментував можливий трансфер Гарета Бейла до табору мюнхенців.

"Для мене все просто: я буду радий будь-якому гравцеві високого рівня, який хоче грати в такому топ-клубі, як Баварія. Наші двері відкриті для Гарета.

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Роббен, Рібері та Бейл грають на схожих позиціях. У міжсезоння Роббен і Рібері, легенди клубу, покинули Баварію.

Якщо Гарет хоче до нас, то будь-якому гравцеві топ-рівня тут раді", – поділився Алькантара в коментарі Sky Sports.

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Нагадаємо, що тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що Гарет Бейл близький до відходу з "королівського" клубу.