Алієва кликали повернутись у футбол – реакція екс-гравця збірної України здивувала
Карбон хотів заявити екс-гравця Динамо Олександра Алієва на Кубок України.
Клуб Карбон із Черкас, який 9 серпня стартує в Кубку України матчем проти одеської Пальміри, намагався підсилити свій склад перед турніром.
Як повідомляє Sport.ua, керівництво Карбону вийшло на контакт з Олександром Алієвим – екс-гравцем національної збірної України та київського Динамо. Клуб пропонував йому повернутись до великого футболу, але сам Алієв відмовився від цієї ідеї.
Цікаво, що 40-річний Алієв уже мав досвід виступів за Карбон на обласному рівні, а також грав у форматі міні-футболу (8 на 8), однак на професійний рівень повертатися не планує.
Нагадаємо, що за збірну України Алієв провів 28 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами.
