Алієв звинуватив Суркіса у провалі Хацкевича в Динамо

Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв оцінив роботу білоруського фахівця Олександра Хацкевича на чолі київського гранда.

"У Хацкевича в Динамо все прекрасно вийшло. Так, він не став чемпіоном, не зіграв в Лізі чемпіонів. А чому Суркіс не купив тих футболістів, яких хотів купити Хацкевич? Рівнем вище, щоб вони змогли вивести Динамо в цей турнір.

Алієв розповів, чому став рідко спілкуватися з Мілевським

Хацкевич дав дорогу молодим гравцям у футбол. Дуже багатьом. Але цю команду Хацкевича я не бачив в Лізі чемпіонів, навіть якби вона пройшла туди на якомусь фарті, що їй там робити? Щоб їй мішки голів відвантажували? Щоб після кожної зустрічі Олімпійський освистував її, і вболівальники взагалі перестали ходити?" – розповів Алієв для SportArenaTV.

Нагадаємо, Динамо звільнило Хацкевича у серпні цього року після вильоту у кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге.

"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"