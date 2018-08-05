Алієв знайшов новий клуб

Колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв продовжить кар'єру на аматорському рівні.

За інформацією Footboom, любительський клуб Меліоратор з міста Буча Київської області стане наступним клубом Олександра Алієва.

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Меліоратор виступає у чемпіонаті області та посідає 11 сходинку в турнірній таблиці за підсумками першого кола.

Повідомляється, що вже сьогодні Алієва представлять у якості гравця бучанського клубу. Окрім цього, Олександр сьогодні може дебютувати у складі своєї новій команди у матчі проти ДГ Шевченківське з Денихівки.

Нагадаємо, що попереднім місцем роботи Алієва був ФК Хмельницький, який виступав у чемпіонаті України серед аматорів. Олександр був головним тренером команди, а також встиг зіграти чотири поєдинки за Хмельницький.

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