"Я навіть не думав кудись ховатися чи ще щось. Було головне завдання, щоб дітей захистити. В перший день вони почали – "тату, ходімо в паркінг". Я з дітьми посидів трохи в паркінгу, глянув на це все... Воно мені набридло. Сказав дітям – "давайте, ви їдьте, а я піду". Мені якраз в цей момент зателефонував товариш і запитав, чи піду я. Ну, звичайно, піду.

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Діти поїхали, а я відразу пішов. У мене не було ні форми, нічого. Товариш дав мені форму, і ми відразу поїхали виконувати поставлені завдання. Видали мені автомат. Звичайно, я взяв цей автомат і спочатку нічого не розумів. Патрони, три магазини, всі повні. Я наче мавпа, яка взяла гранату (сміється). Але нічого, за 4 місяці навчився всьому. І полігони, і навчання були. Навчився, і зараз нормально володію зброєю.

Чи доводилося стріляти по орках? Ні, ще не доводилось. Але чесно, дуже хочу", – розповів Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Больбот.

Нагадаємо, Олександр – етнічний росіянин, який народився в Хабаровську. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів він різко засудив своїх колишніх співвітчизників і вступив до лав ЗСУ.

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