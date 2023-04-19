Алієв у своєму Instagram поділився відео, де він разом з ветеранами Динамо Київ звернувся до президента МОК Томаса Баха, аби той відсторонив росіян та білорусів від участі в міжнародних змаганнях. На це йому в приватні повідомлення написав росіянин: "С*ка, спорт поза політикою. Ти сам в Росії грав". Алієв не забарився з відповіддю.

"Ситуація дуже складна": Шевченко після матчів ЛЧ нагадав світу про війну в Україні

"Усім привіт. Хочу сказати щодо того відео, яке я репостнув собі у сторіс стосовно відсторонення російських спортсменів від усіх міжнародних ігор. Мені вже почали писати, кукурікати ці росіяни. Я завжди підтримував те, щоб їх позбавили усіх міжнародних ігор, а тим паче олімпійських. А щоб брали там участь наші спортсмени та прославляли Україну.

А ви, росіяни, можете влаштувати у себе там, бл*дь, Олімпіаду Москви. І ось там кукурікайте та вішайте собі медалі. А буде вам їх вішати ваш Путін, якщо доживе. Так що кукурікайте далі, русня, б*я", – заявив Алієв у сторіс у своєму Instagram.

Робота з документами через гугл-перекладач і фірмове херсонське святкування – яким я запам'ятаю комунальний Кристал