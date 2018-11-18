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Алієв заявлений за футзальну команду Карбон

17:49 186 Читать на русском
Алієв заявлений за футзальну команду Карбон
Олександр Алієв / соцмережі

Олександр Алієв потрапив у заявку команди Карбон, що виступає в чемпіонаті Черкаської області.

Карбон заявив на чемпіонат Черкаської області екс-хавбека київського Динамо Олександра Алієва, повідомляє Черкаський спорт. Президент клубу Нарек Казарян підтвердив цю інформацію.

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Зараз Олександр виступає за аматорську команду Меліоратор, а також є тренером дитячої академії клубу.

Алієв планує зіграти за Карбон у 2 турі чемпіонату Черкащини, який відбудеться 24 листопада. Суперником буде Колос Чорнобай. Початок гри о 14:00.

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Футзал Олександр Алієв Олександр Алієв
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