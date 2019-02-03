Алієв: З днем народження завжди першим вітає Мілевський

Екс-футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв сьогодні святкує свій 34-й день народження.

"Які подарунки в дитинстві дарували батьки? Звичайно, це були футбольні подарунки – м'ячі, футболки, значки. У Хабаровську футбольні подарунки дістати було складніше, а ось, коли ми переїхали до Курська, там уже була можливість вибору. Тому мені теж перепадали подарунки, яким я був щасливий в дитинстві.

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У дитинстві я вболівав за Спартак, тому що моїм улюбленим футболістом був Ілля Цимбалар, він грав на тій же позиції, на якій і я. Тому він був моїм кумиром. Футболки з його ім'ям у мене не було, але, коли приїхав в академію Спартака, у мене з'явився його значок, з яким я не розлучався. З європейських футболістів я тоді захоплювався і хотілося бути схожим на Зінедіна Зідана.

Чи дзвонив на збори Суркіс з привітаннями? Так, було діло. Також дзвонив і Юрій Павлович Сьомін. Одного разу я й зовсім став гравцем Локомотива на свій день народження. Так вийшло, що якраз приїхав в Москву і підписав контракт, отримавши від Юрія Павловича такий от подарунок на день народження.

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Хто перший вітає? Тут і гадати нічого... Звичайно, це мій друг Артем Мілевський. Ми з ним один одного вітаємо з днем народження не чекаючи ранку, пишемо смс вночі, відразу після 12 ночі", – сказав Алієв для Команда№1.