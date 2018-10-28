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Алієв: Якщо Тайсон та Марлос пропустять гру проти Динамо, у киян будуть хороші перспективи

26 жовтня 22:00 1351 Читать на русском
Алієв: Якщо Тайсон та Марлос пропустять гру проти Динамо, у киян будуть хороші перспективи
Олександр Алієв / соцмережі

Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв поділився очікуваннями від матчу 14 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо.

"В якому стані Динамо, краще може розповісти головний тренер команди. Але якщо кияни показують результат, значить, ситуація стабілізувалася.

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Думаю, матч з Шахтарем завжди є принциповим, незалежно від стану команди. Гірники програли в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті. Якщо Тайсон і Марлос не вийдуть на матч з Динамо, у киян будуть хороші перспективи для позитивного результату.

У будь-якому випадку матч буде захоплюючим і цікавим", – цитує Олександра Алієва Команда №1.

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Нагадаємо, Шахтар прийматиме Динамо у рамках 14 туру Чемпіонату України, матч відбудеться третього листопада. Початок гри о 17:00.

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