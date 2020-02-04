Алієв: Я завжди хотів грати тільки в Динамо або в Росії

Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв пригадав свої можливості пограти за кордоном у роки професіональної кар'єри.

"Мені тоді було 15 років, а за збірну Росії я не грав, тому так вийшло, що погодився грати за Україну. Я радий бути частиною України, радий, що грав за збірну.

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Так, було багато пропозицій і можливостей перебратися в Європу. Але я завжди хотів грати тільки в Динамо або в Росії. Зарубіжні клуби так сильно мене не приваблювали", – зізнався Алієв у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, екс-хавбек встиг пограти у таких російських командах як Анжи та московський Локомотив. Останнім клубом у професіональній кар'єрі Алієва був казахський Тараз, який він покинув у 2016 році.

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