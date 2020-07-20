Алієв відвідав матч Першої ліги з моторошним шрамом на обличчі

Схоже, екс-гравець збірної України Олександр Алієв потрапив у неприємну ситуацію напередодні.

Оболонь-Бровар розписав безгольову нічию з Рухом у 25-му турі Першої ліги. Позаяк гра була не надто яскравою, режисери трансляції знімали присутніх гостей на трибунах, серед яких був Олександр Алієв.

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Одразу впізнати екс-хавбека Динамо було важко адже його обличчя "прикрашав" великий шрам зафіксований медичним пластирем. Який інцидент передував такому вигляду Алієва – невідомо.

Нагадаємо, Олександр розпочав кар'єру блогера і регулярно ділиться відеороликами на своєму Youtube-каналі.

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