"Мілевський казав, що хоче закінчити кар'єру в Україні. Подивимося. Нехай йому зараз 36 років, він багато дасть команді за рахунок свого досвіду.

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Буде важко йому, але я вважаю, що для Миная це чудове підсилення. Так само, як і для всього українського футболу. Давно Тьому не бачили тут. Вболівальники Закарпаття будуть ходити, щоб на нього подивитися. Як і в інших містах. Зараз цій команді буде приділятися велика увага", – сказав Алієв у програмі "Вмикай підігрів".

Нагадаємо, Мілевський офіційно став гравцем Миная 24 грудня. Контракт розрахований на півтора року.

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