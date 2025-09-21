"Що сказати? Ну, нічого. Не було контракту, зараз підпише новий контракт. Так було в нього з Динамо, Шахтарем, тепер підпише найдовгоочікуваніший контракт із ЗСУ. Нічого. Ну, я ж говорив, воротарі – це... мені, звісно... не в тому справа, що не смішно. Ну, честь своєї країни потрібно захищати, а не бігти з країни", – сказав Алієв під час стріму з Артемом Мілевським на платформі Twitch.

Рудько хотів підписати контракт з іноземним клубом після незаконного перетину кордону, – джерело

Нагадаємо, що Артур Рудько намагався незаконно виїхати з України через кордон із Придністров’ям. На Одещині прикордонники затримали авто, де серед пасажирів перебував і Рудько. Нині екс-голкіпер Динамо, Шахтаря та Чорноморця проходить базову військову підготовку в ЗСУ.

Раніше з'явилася інформація, що Рудько планував продовжити кар'єру в азербайджанському клубі Габала. Проте через невдалу спробу перетину кордону цей перехід зірвався.

