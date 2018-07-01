Алієв: Вболіваю за Росію, дуже радий за неї

Екс-футболіст збірної України Олександр Алієв прокоментував підсумок матчу 1/8 фіналу ЧС Іспанія – Росія.

"Вболіваю за Росію, дуже радий за неї. Іспанці контролювали м'яч, але футбол – це голи. Пас заради пасу – такий футбол вже давно в минулому. Лотерею виграли росіяни", – розповів Алієв FootballHub.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, збірна Іспанії програла Росії в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018. Долю матчу вирішували одинадцятиметрові удари.

Росія перемогла Іспанію в серії пенальті та пробилась у чвертьфінал ЧС-2018