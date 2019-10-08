Алієв, Вацко та Леоненко взяли участь у матчі пам'яті Сергія Закарлюки

В Києві відбувся матч пам'яті колишнього гравця збірної України Сергія Закарлюки, який загинув 5 жовтня 2014 року в автокатастрофі.

На столичній арені Лівий Берег зіграли команда друзів Сергія Закарлюки, які вийшли на поле у формі збірної України, та команда колишніх гравців київського ЦСКА/Арсеналу. Матч почався з хвилини мовчання в пам'ять про Сергія Закарлюку, а також коротким відеороликом з найяскравішими моментами його кар'єри.

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Серед запрошених зіркових гостей були Євген Селезньов, Юрій Максимов, Віктор Леоненко, Віктор Вацко, Олександр Алієв, Тарас Михалик, Віталій Рева, Сергій Коновалов, Андрій Воробей, Андрій Полунін, Едуард Цихмейструк, Іван Кривошеєнко, Сергій Мізін, Микола Павлов та інші. Гра завершилася внічию – 7:7. Двічі в матчі відзначився син Сергія Закарлюки – Михайло.

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