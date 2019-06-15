Алієв: Україна вигравала б чемпіонати світу у багатьох видах спорту, якби було більше підтримки від держави

Екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв поділився очікуваннями від фінального матчу чемпіонату світу-2019 U-20 Україна – Південна Корея.

"Може, це прозвучить надто самовпевнено, але не здивувався виходу України до фіналу. Наші хлопці пройшли довгий шлях. У них дуже згуртована команда, зіграна, яка не програла жодного матчу в цьому році. Вона порадувала всю Україну і заслужено вийшла в фінал.

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Знаю, що Південна Корея, як і Україна, кілька матчів на чемпіонаті світу виграла з рахунком 1:0. Значить, команда прагматична і в першу чергу робить ставку на чітку гру в обороні, а вже потім шукає свій шанс в атаці.

Однозначно, фаворит матчу – Україна. При всій повазі до Південної Кореї, але наша команда сильніша і має довести це на футбольному полі. Нехай це фінал, на який настрій у всіх буде захмарний, але збірна України без варіантів повинна брати Кубок світу і привезти його в Україну, щоб порадувати своїх численних уболівальників.

Стати чемпіонами світу – велика мрія хлопців, хочеться, щоб у них все вийшло. Вважаю, що Україна більш футбольна та спортивна країна, ніж Південна Корея. Якби у нас було в спорті і в футболі менше політики, а більше підтримки держави, Україна вигравала б на чемпіонатах світу в багатьох видах спорту", – розповів Алієв в інтерв'ю Команда№1.

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