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Алієв: У цій країні в Росію ніхто не вірить, а я вірю

20:16 634 Читать на русском
Алієв: У цій країні в Росію ніхто не вірить, а я вірю
Олександр Алієв / фото із соцмереж

Екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв підтримуватиме збірну Росії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії.

Зазначимо, що Алієв не вперше заявляє про свою симпатію до команди Черчесова, яка о 21:00 розпочне матч 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Хорватії.

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"У цій країні в Росію ніхто не вірить, а я вірю. Бажаю їм успіхів і вийти до півфіналу. Вони показали хороший футбол проти Іспанії, хоч ніхто не вірив, але вони пройшли.

Цей ЧС дуже цікавий в тактичному плані. Хто як відкривається, хто як рухається, дуже цікаво спостерігати. Зараз, поки я без роботи, відвідую тренерські курси, вдосконалюю свої навички", – цитує Алієва FootballHub.

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ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія

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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Хорватія Олександр Алієв Олександр Алієв
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