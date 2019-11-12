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Алієв та Мілевський потролили Блохіна, пригадавши знаменитий момент

11:14 1295 Читать на русском
Алієв та Мілевський потролили Блохіна, пригадавши знаменитий момент
Олег Блохін / фото з відкритих джерел

Екс-гравці Динамо та збірної України зустрілись у пивному барі "Міля", який належить агентові нападника Олександру Панкову.

Колишні лідери столичного клубу поділилися веселим фото, на якому вони позують з автобіографією колишнього наставника "біло-синіх" Олега Блохіна. Алієв одягнув синій халат, згадуючи скандальний епізод, коли Артем Мілевський прийшов на зустріч гравців Динамо з тренером в аналогічному вигляді.

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"Чекаємо Олега Володимировича", – написав Алієв в інстаграмі.

Нагадаємо, Артем Мілевський зараз виступає за Динамо Брест, з яким лідирує в чемпіонаті Білорусі, а Олександр Алієв завершив професіональну кар'єру.

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Теги
Динамо Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський футбольні курйози Олександр Алієв Олександр Алієв Олег Блохін
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