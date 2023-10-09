Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв поділився відеороликом, в якому показав своє ставлення до росіян.

Алієв записав два відеоролики у своєму Instagram, де на снарядах пише "побажання" російським окупантам.

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"Російські пі**ри, це вам від мене" та "Російські г*ндони, а це вам від мене і Тьоми Мілевського", – сказав Олександр в кожному з роликів. Відео можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, Олександр – етнічний росіянин, який народився в Хабаровську. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів він різко засудив своїх колишніх співвітчизників і вступив до лав ЗСУ.

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