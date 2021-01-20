Алієв шокував прихильників кардинальною зміною іміджу
08:00 - Читать на русском
Екс-динамівець Олександр Алієв продовжує дивувати не лише словом.
Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв вирішив очиститися як духовно, так і фізично.
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35-річний екс-футболіст постригся налисо і занурився в ополонку. Свій новий образ він показав під час купання на Водохреща. Фотографіями йорданського плавання Алієв поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
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