Алієв: Ще років 20 люди тільки і будуть говорити про мене і Мілевського

Екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв пригадав свої часи у складі киян та гру з Артемом Мілевським.

"Багато говорили, ось Алієв і Мілевський бухають, гуляють. Ну гуляли ми, ну випивали, а далі що? Зате ми виходили на поле і показували результат.

Тоді була команда Динамо-2 – це була команда Ліги чемпіонів. Я скажу, хто там грав – це і Хацкевич, і Головко, і Белькевич. Ці ж всі футболісти грали в основній команді, але все ж вони і спускалися в другу команду. Але, вибачте, в цій команді грали і Алієв, і Мілевський.

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З Мілевським ми знайомі з 15 років, і я його вважаю своїм найближчим другом, так, як і він мене. На футбольному полі ми розуміли один одного без слів.

Так, як і за його межами. Але ніхто не міг сказати на нашу адресу, що на футбольному полі ми робимо щось не те. Я не хочу хвалитися, але на даний момент думаю, що ще років 20 люди тільки і будуть говорити про Алієва і Мілевського.

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Чому ви не говорите про Ярмоленка і Коноплянку? Ось ми якось заїли їм і все. Всі ми можемо порушити. Ми ж не роботи", – цитує Олександра Алієва XSport.