"Усім найкращого вечора! Де я п'яний, скажіть? Те, що пишуть, що я п'яний. Я на тому ж місці. Нормально, адекватно. А чого ви вирішили, що я п'яний?

Алієва затримала патрульна поліція Києва – правоохоронці застосовували наручники

Ось ви пишете, непорозуміння ви х****е, б***ь. Все зі мною добре, все зі мною нормально. Ми розібралися – і все чудово. Так що не пишіть всіляку х***ю. П'яний я, не п'яний, б***ь", – сказав Алієв на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що екс-футболіста затримала патрульна поліція Києва за нетверезе водіння та дрібне хуліганство. Останнім часом Олександр Алієв виступав за медіафутбольний клуб IGNIS.

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