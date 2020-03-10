toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОРОНАВІРУС ВАЛЕНСІЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЕМ

Алієв продовжить кар'єру в міні-футболі – скандальний гравець приєднався до Дніпра

17:17 1907 Читать на русском
Алієв продовжить кар'єру в міні-футболі – скандальний гравець приєднався до Дніпра
Олександ Алієв / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної України, Динамо та ще цілої низки клубів Олександр Алієв став гравцем клубу Дніпро з міні-футболу.

Алієв став частиною київського Дніпра – команди з міні-футболу, інформує Facebook клубу.

Мілевський та Алієв мали шанс опинитись у Валенсії, – екс-динамівець

Зазначається, що друге коло чемпіонату України з міні-футболу розпочнеться 20 березня, а жеребкування – сьогодні о 20:30. Додамо, що поєдинки відбуваються у форматі 6 на 6.

Нагадаємо, екс-хавбек встиг пограти у таких командах як Динамо, Дніпро, Анжи та московський Локомотив. Останнім клубом у професіональній кар'єрі Алієва був казахський Тараз, який він покинув у 2016 році.

Наші за кордоном. Дем’яненко у незрозумілій ситуації, Петряк у вогні, а сенсаційна невдача Реброва – на вагу золота

blog_ava
Два матчі Ліги Європи відбудуться без глядачів через загрозу коронавірусу
09:39
6581
Теги
Динамо Динамо Олександр Алієв Олександр Алієв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
29
хв
Валенсія
22:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук