Алієв продовжить кар'єру в міні-футболі – скандальний гравець приєднався до Дніпра

Колишній півзахисник збірної України, Динамо та ще цілої низки клубів Олександр Алієв став гравцем клубу Дніпро з міні-футболу.

Алієв став частиною київського Дніпра – команди з міні-футболу, інформує Facebook клубу.

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Зазначається, що друге коло чемпіонату України з міні-футболу розпочнеться 20 березня, а жеребкування – сьогодні о 20:30. Додамо, що поєдинки відбуваються у форматі 6 на 6.

Нагадаємо, екс-хавбек встиг пограти у таких командах як Динамо, Дніпро, Анжи та московський Локомотив. Останнім клубом у професіональній кар'єрі Алієва був казахський Тараз, який він покинув у 2016 році.

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