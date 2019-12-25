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Алієв про улюблені види відпочинку: Я подорослішав, порозумнішав і гуляю в парку

16:10 339 Читать на русском
Алієв про улюблені види відпочинку: Я подорослішав, порозумнішав і гуляю в парку
Олександр Алієв / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів, як змінилися його вподобання з плином часу.

"Прекрасний бар, прогулятися, поспілкуватися – ось це я люблю. А в молодості було різне. Зате Михайловичу (Ігорю Суркісу – прим.) я привіт передам. Подорослішав, порозумнішав, як він говорив, і гуляю в парку.

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Я вже з цього виріс. Уже воно не те. Навіщо воно мені треба? Можу, коли побачу друзів. Посидимо, погуляємо. А все інше мені вже нецікаве. У мене є діти. Найголовніше – провести час з дітьми. Ось цього я хочу", – сказав Алієв Youtube-каналу Артема Мілевського.

Нагадаємо, останнім клубом у професіональній кар'єрі Алієва був казахський Тараз, який він покинув у 2016 році.

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