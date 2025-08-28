Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв висловив свою думку щодо матчів-відповідей українських команд у ЛЄ та ЛК проти Маккабі Тель-Авів, Серветта та Фіорентини.

– Саня, твій прогноз на матч Динамо проти Маккабі Тель-Авів?

– В Англії футбол народився, а в Україні він просто помер. Всі наші команди в єврокубках нічого не показали. Нехай Динамо проти Маккабі досягне позитивного результату, але мені в це важко віриться. Судячи з останньої гри між ними, мені здається, буде 1:1.

"Регрес Динамо – очевидний": відомий тренер сподівається на вдачу киян, вірить у Шахтар та дав пораду Поліссю

– Йдемо далі, Серветт – Шахтар.

– Я думаю, що Шахтар переможе і пройде далі. Поставлю на рахунок 2:0 або 2:1 на користь донецької команди.

– Ну й останній матч, Полісся проти Фіорентини у Флоренції.

– Тут без шансів. Думаю, буде такий самий результат, як і в першій грі – 3:0 на користь Фіорентини, – сказав Алієв у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, всі три українські клуби зіграють матчі-відповіді єврокубків вже сьогодні, 28 серпня. Початок матчів Полісся та Динамо о 21:00, Шахтаря – о 22:00.

