Олександр Алієв спокійно сприймає той факт, що колись був на одному рівні з майбутніми суперзірками.

"Вони такі самі, як ми. Вони так само починали. Бачиш, у них трохи краще пішло... Роналду і Мессі – два різні футболісти. Але пішла у них така кар'єра зіркова. Дуже класно, що мені доводилося грати проти таких футболістів.

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У юніорській збірній зустрічався з Роналду, та й із Мессі теж. На чемпіонаті світу грали. Я за 4 гри забив 5 голів, а Мессі забив 6 за 8 матчів і став найкращим бомбардиром. Було видно, що малий виділяється. І все – пішло-пішло-пішло, зараз світова зірка, красень.

Ніяк до них не ставився, ми всі однакові футболісти, але менталітет різний. Мессі обдарований Богом, а Роналду сам себе зробив. Він також молодець", – резюмував Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Больбот.

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