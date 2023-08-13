Алієв повернувся до лав ЗСУ: "Знову на Донбасі"
06:30 - Читать на русском
Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв тепер захищає Батьківщину на фронті.
Алієв у своєму Instagram повідомив, що зараз перебуває на фронті.
На війні ліквідовано футбольного арбітра з Криму – він добровольцем пішов воювати проти України
"Знову на Донбасі", – так підписав Олександр світлину з іще кількома воїнами. Звісно, що колишній гравець Динамо не розголошував точне місцеперебування.
Нагадаємо, що Алієв ще 24 лютого 2022 пішов захищати зі зброєю в руках Київ, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення.
Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter