Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв тепер захищає Батьківщину на фронті.

Алієв у своєму Instagram повідомив, що зараз перебуває на фронті.

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"Знову на Донбасі", – так підписав Олександр світлину з іще кількома воїнами. Звісно, що колишній гравець Динамо не розголошував точне місцеперебування.

Нагадаємо, що Алієв ще 24 лютого 2022 пішов захищати зі зброєю в руках Київ, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення.

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