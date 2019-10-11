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Алієв поділився оптимістичним прогнозом для збірної України на матчі проти Литви та Португалії

17:28 209 Читать на русском
Алієв поділився оптимістичним прогнозом для збірної України на матчі проти Литви та Португалії
Алієв часів виступів за збірну України / Прес-служба "синьо-жовтих"

Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв оцінив перспективи команди Шевченка у двох найближчих матчах відбору Євро-2020.

 

"Наша збірна цілком може боротися в майбутніх двох матчах не за чотири очки, а за шість. Чому б і ні?! Певна річ, що збірна Португалії є чемпіоном Європи, в її складі грає зірка світового футболу, але наша команда теж здатна на подвиги.

Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020

Упевнений, що в грі з Литвою недооцінки з боку українців не буде. Всі наші хлопці – великі професіонали, вони розуміють, що на кону путівка на Євро. Тим більше, що в Харкові буде аншлаг і божевільна підтримка від вболівальників. У мене немає сумнівів, що українці вийдуть на Євро за підсумками вже цих двох матчів", – сказав Алієв у коментарі Команда №1.

Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться 11 жовтня на ОСК Металіст о 21:45. Після 5-ти зіграних турів Україна впевнено лідирує в групі B. Команда Андрія Шевченка набрала 13 очок, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

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Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
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Збірна України Євро-2020 Україна - Литва Олександр Алієв Олександр Алієв Україна - Португалія
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