"Я не стежу за тим, як у нас реагували... Звичайно, це неприємно як уболівальникам, так і команді. Думали, напевно, що легко пройдуть казахів, але зараз всі навчилися грати у футбол. Україна з Францією на виїзді показала, що всі можуть грати, і легких матчів не буде. Все ж це відбір на чемпіонат світу. Багато що виходило, моменти були. Потрібно було їх реалізовувати. У казахів був один момент, вони його реалізували: стовідсоткова реалізація. Україні потрібно було не тринькати свої шанси. На такому рівні не пробачають. Казахам пощастило, що був момент – і вони його реалізували.

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Втома? Я б так не сказав. Подивіться на Англію: там за тиждень можуть і по чотири матчі грати. Грають ж люди. Це, в першу чергу, фізична готовність. Звичайно, є втома, але все ж це збірні. До збірної приїжджають найкращі футболісти своєї країни. Не обов'язково всі три матчі грати одним складом. Є ротація. Для чого тоді викликається стільки футболістів?! Є тренерський штаб, є медичний персонал, вони перевіряють і дивляться футболістів. Зараз методики такі, що видно все – втомився футболіст чи ні. Але це не мої проблеми, а проблеми тренерського штабу. Думаю, з Казахстаном могли зіграти й інші футболісти. В цілому, фізично хлопці були готові, але десь, можливо, не пощастило, не реалізували свої моменти.

Ну то й що, що не було Ярмоленка та Коноплянки? Є й інші хлопці. Хоча це теж, можливо, і зіграло якусь роль, але не думаю, що ключову. Жека давно не грав у своєму клубі, тим більше, я чув, що він отримав травму. Ярмоленко теж дуже давно не грав у Вест Хемі. Головне, щоб вони якомога швидше одужали і поверталися в ті кондиції, які у них були раніше", – резюмував Алієв у коментарі Sports.kz.

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