Алієв назвав свій найбільш пам'ятний матч за збірну України

Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв розповів про свій найбільш пам'ятний матч у жовто-синій футболці.

"Мій дебют в складі збірної України відбувся в 2008 році, у Львові, де ми приймали збірну Білорусі. Це був початок відбору ЧС-2010, ми виграли 1:0. Звичайно, такі матчі не забуваються. Особливих труднощів після клубу грати в збірній було не складно. Я виходив на поле, і грав, як умію, як робив це в складі Динамо. Завжди був готовий грати за збірну і одягав синьо-жовту футболку з задоволенням.

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Думаю, якраз цей матч з білорусами і можна вважати найбільш пам'ятним. Тоді я регулярно почав грати в складі київського Динамо, але в національну команду не викликався, тому що у мене в молодіжній збірній був конфлікт з Олексієм Михайличенком, який тоді вже тренував першу збірну. Пам'ятаю, що спочатку в список збірників я не потрапив, але через пару днів мене викликали. Ніяких непорозумінь з Олексієм Олександровичем уже потім не було", – цитує Алієва Команда 1.

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