"Почитав інтерв'ю Мілевського, в якому він нібито розповідає, що Рибалка виграв у Суркіса велику суму грошей в літаку. Знаєте, я хочу сказати одне: Артеме, у тебе, мабуть, справді щось не в порядку з головою. Якби Суркіс грав із ним на лавці, ти сам чудово знаєш, що віддавала б, мабуть, уся команда за Рибалку.

Мілевський перепросив за розповідь про гравця Динамо, якому вдалося нагріти Суркіса: "Це був дурний жарт"

Твої розповіді в інтерв’ю — це повна нісенітниця. Мені було неприємно це читати, і я впевнений, що Суркіс теж це прочитав і був обурений.

Артеме, ти явно пішов не тим шляхом. І тим більше після того, Артем, як тобі Суркіс допоміг, витяг з того світу і, як то кажуть, привів тебе в нормальне життя, щоб ти зараз жив нормально. Ти говориш такі слова — це справді негарно з твого боку. Хоча ти вже доросла людина, мусиш це зрозуміти", — сказав Алієв у своєму Instagram.

Нагадаємо, Мілевський розповів, як після матчу з Челсі Сергій Рибалка у літаку виграв пристойну суму грошей у президента Динамо Ігоря Суркіса.

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