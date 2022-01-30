Екс-півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв ще може повернутись у професіональний футбол.

"Чесно, я не просто так здавав на тренерську ліцензію. Я хотів би піти працювати, тренувати. У мене є своя дитяча школа у Бучі. Але не лежить поки що тренувати дітей. Може 19-ти, 21-річних.

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Головне – щоб були умови для роботи для мене і для тих, кого я тренуватиму. Звичайно, тренером я дуже хочу працювати. Але поки що пропозицій немає", – сказав Алієв для програми BurBuzz.

Нагадаємо, у 2018-му Олександр вже намагався тренувати, під керівництвом Алієва був аматорський ФК Хмельницький.

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