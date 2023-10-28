Екс-зірка киян Олександр Алієв не може натішитись успіхами сина на футбольному полі.

Артем Алієв, син екс-півзахисника збірної України Олександра Алієва, має неабиякі успіхи у футболі. Напередодні юнак у складі Динамо U-12 відзначився двома чудовими м'ячами, чим на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram і похизувався гордий батько, красномовно підписавши одне з відео словами: "Мій пе*дюк".

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Перший гол зі штрафного нагадав шедевр Алієва-старшого у ворота Порту у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів восени 2008 року. У іншому епізоді Артем вдало замкнув передачу у штрафний майданчик, пробивши з району одинадцятиметрової позначки у дев'ятку.

Нагадаємо, 12-річний Алієв розпочинав заняття футболом у спеціалізованій ДЮСШ Олімпійського резерву "Зміна", однак згодом був переведений в Академію Динамо після особистого розпорядження Григорія Суркіса.

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