Алієв: Мілевському було добре і в київському Динамо, і зараз

Екс-партнер форварда Динамо Артема Мілевського Олександр Алієв розповів про свого товариша під час відкриття закладу Beer Shop Міля.

"Дуже давно говорив з Артемом. Поки не хочу його набирати. Розумію, що у нього сезон, тому не хочу його відволікати. Якщо він набере мене, поговоримо, я ж хочу побажати йому удачі. Нехай так далі і триває.

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Ми давно не бачилися. Артема не було в Києві вже дуже давно. Зазвичай зустрічалися, могли посидіти десь в ресторані. Все-таки по телефону одне, а віч-на-віч – це зовсім інше. У нас завжди є, про що поговорити.

Який з етапів кар'єри у нього був найуспішніший? Я думаю, що йому було добре і в київському Динамо, і йому добре зараз. Він футбол любить. Як бачите, бар оформлений великою кількістю його фотографій, де він у формі багатьох команд. Я завжди його підтримував.

Упевнений, він би не грав там, де йому дискомфортно. Можна сказати, що йому всюди було добре, де він грав. Футболіст він дуже хороший. А взаєморозуміння з партнерами він завжди вмів знайти", – сказав Алієв FootballHub.

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