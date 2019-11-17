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Алієв міг перейти у клуб за протекцією Мілевського

10:14 288 Читать на русском
Алієв міг перейти у клуб за протекцією Мілевського
Артем Мілевський і Олександр Алієв у складі збірної України / Фото з відкритих джерел

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський розповів, що свого часу просив агента Олександра Панкова підшукати Олександру Алієву клуб.

"Ми розмовляли (з агентом Олександром Панковим – прим.), але я на коліна не падав. Не вмовляв, але ми говорили на цю тему. Панков знайшов йому варіант, але Алієву він не прийшовся до двору", – сказав Мілевський у коментарі SportArenaTV.

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Нагадаємо, 34-річний уродженець російського Хабаровська Олександр Алієв останнім часом виступав за аматорські команди Київської області. На початку осені скандальний футболіст приступив до навчання на тренерських курсах УЄФА.

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Олександр Алієв Олександр Алієв Олександр Панков Відеоновини Артем Мілевський Артем Мілевський
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