"Говорити про його кліп не хочу, бо мені такі моменти не подобаються. Гадаю, він – талант, серйозний футболіст, з іменем. Він міг би чимось іншим займатися з досвідом у таких великих клубах. Має хороші зв'язки, у нього багато фанатів, його знають.

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Але якщо він вибрав такий шлях, я не можу його засуджувати. Такі моменти – трошки некрасиво. Але якщо йому це подобається, якщо він отримує задоволення або гроші... Він же це не просто так робить. Я Сашу знаю, не хочу його образити, але кліп провокативний. Що робити далі, щоб були перегляди? Ось і мені кажуть: "Давай, Міша, будеш блогером". Але я не хочу. Мені вистачає поговорити з людьми, вистачає моєї популярності. Навіщо мені кожен день щось показувати: що я їм, де я сплю. Це не моє. Я можу поспілкуватися, люблю журналістів.

Про канал Алієва більше негативних відгуків. Саня був хорошим футболістом, я досі згадую, які голи він забивав. Ця людина мала піти іншим шляхом, більш солідним. Він міг би бути клубним тренером, тренером збірної – у нього ж колосальні зв'язки. Трошки втратив він себе. Мені шкода, тому що я знаю, що він харизматична людина, яка могла б бути десь у федерації або молодіжній збірній. Я таким бачу продовження його кар'єри. А те, що зараз – не дуже", – заявив Кополовець в інтерв'ю Sport ArenaTV.

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