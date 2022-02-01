"Для мене було дивно, коли Ігор Суркіс запросив у клуб цього тренера. Я знаю, як він відгукувався про Динамо, коли ми ставали чемпіонами. Я цих слів не забув. Я до нього дуже добре ставлюся як до фахівця.

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Він довів свій професіоналізм у Шахтарі та інших клубах. Він прийшов у Динамо і теж виграв три трофеї. Мені він подобається як тренер, але не як людина. А щодо аплодисментів за результати... Аплодують не тренеру, а команді.

Є багато вболівальників, котрі живуть командою і вони теж пам'ятають, що він говорив про Динамо, коли працював у Шахтарі. Хоча, можливо, Луческу тільки заводить цей тиск і він видає найкращий результат. Дай Боже, щоб так і було", – сказав Алієв в інтерв'ю програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо 23 липня 2020 року і встиг виграти з киянами чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

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