"Бійка з Алієвим? Ніякої бійки взагалі не було. Я й Артем із ним зустрілися у "Французькому кварталі" в кафе "128" вже після виписки. Ми хотіли зняти спільний контент і запросити Алієва на стрім на твіч. Ми з ним посиділи в нормальній атмосфері, без рукоприкладства.

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Єдиний момент, коли я хотів зняти зустріч Артема з Алієвим, то Саня сказав: "Х*лі ти мене знімаєш?!". Я прибрав телефон. Потім у кафе ми зустріли військового з протезом, я зняв цей момент, але Алієв уже нічого не говорив. Можливо, Алієв мене ревнує до Мілевського, адже вони багато років дружили, а зараз Артем проводить більше часу зі мною.

Я вперше в житті почув, що чимось образив Алієва, з його ефіру. До цього моменту в нас не було жодних непорозумінь і конфліктів. Ба більше, він мені дякував за те, що я допоміг Тьомі пройти реабілітацію, тиснув руку і говорив спасибі. Тому що ніхто з оточення Мілевського не міг умовити його лягти в лікарню.

Що сталося потім? Чесно, не знаю. Напевно він образився на Артема за його інтерв'ю Волошину, де той сказав, що з боку Саші було нерозумно виносити в пресу про його проблему. Алієв не дивився повне інтерв'ю і неправильно його інтерпретував. Можливо, подумав, що це я винен і напоумив Артема таке сказати. Але Артем усе сказав правильно.

Його сім'я, мама, тато, сестра, перебувають у Білорусі. Уявіть, як вони переживали, читаючи, що їхній син перебуває у комі в реанімації. Я їх заспокоїв і сказав, що все під контролем, Артем у лікарні під наглядом професійних лікарів. Ну от навіщо Алієв це зробив? Я ж не виносив це в пресу і не піарився на проблемах Артема. У підсумку Алієв так нічого і не зрозумів, і заблокував Артема у всіх соцмережах.

Не пробували розв'язати конфлікт? Я дзвонив йому кілька разів, навіть на Прощену неділю дзвонив. Кажу: "Саня, якщо я тебе чимось образив – вибач мені. Розблокуй Артема і помиріться врешті-решт". Він сказав: "Бог пробачить, і я прощаю". Ми закінчили розмову на нормальній ноті. Минає кілька днів, і він знову починає говорити про мене гидоту.

Я дуже хочу, щоб кенти помирилися. Люди хочуть бачити їх разом, є дуже багато фанатів Мілі та Алієва. Я готовий навіть пожертвувати собою заради їхньої дружби", – поділився Третьяк у інтерв'ю Українському футболу.

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